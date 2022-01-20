Общество 20.01.2022 17:14
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20.01.2022 17:14
Заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин проведет личный прием жителей Октябрьского и Котельниковского районов удаленно. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, общение с гражданами пройдет посредством видеоконференцсвязи.
Личный прием состоится 25 января с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Октябрьского района по адресу: р.п.Октябрьский, ул.Центральная, 26 "а". Предварительная запись по телефону: 8 (844 75) 6-13-81, 6-13-78.
В этот же день в режиме видеоконференцсвязи к заместителю прокурора области могут обратиться жители Котельниковского района в районной прокуратуре по адресу: г.Котельниково, ул.Баранова, 13. Предварительная запись по телефону: 8 (844 76) 3-21-58.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность. Для эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, лучше иметь на руках заявление с указанием основных доводов, а также копии ответ из ведомств, куда ранее обращался гражданин.
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