



Заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин проведет личный прием жителей Октябрьского и Котельниковского районов удаленно. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, общение с гражданами пройдет посредством видеоконференцсвязи.

Личный прием состоится 25 января с 10:00 до 12:00 в прокуратуре Октябрьского района по адресу: р.п.Октябрьский, ул.Центральная, 26 "а". Предварительная запись по телефону: 8 (844 75) 6-13-81, 6-13-78.

В этот же день в режиме видеоконференцсвязи к заместителю прокурора области могут обратиться жители Котельниковского района в районной прокуратуре по адресу: г.Котельниково, ул.Баранова, 13. Предварительная запись по телефону: 8 (844 76) 3-21-58.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц - доверенность. Для эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, лучше иметь на руках заявление с указанием основных доводов, а также копии ответ из ведомств, куда ранее обращался гражданин.



