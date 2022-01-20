«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвы





Учащиеся московской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы присоединились к проекту «Лица Победы». В рамках работы экспозиции «От Москвы до Сталинграда», которая открылась в школе на площадке музея Победы, имена героев великого сражения и истории об их судьбах будут увековечены во всенародном историческом проекте.

Школьный музей занимается изучением подвига бойцов 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса. В зале школьного музея Победы ученики представили документы и личные вещи ветеранов прославленного корпуса. Имея уникальный архив, школьники уже пополнили проект биографиями Николая Григорьевича Орлова, Юрия Ивановича Рудченко и Николая Ивановича Полякова.

«В нашей школе имеется свой архив о героях 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса – это более 60 историй с фотографиями. Их передавали нам ветераны, также информацию собирали педагоги и учащиеся школы и поисковый отряд Октябрьского района Волгоградской области «Стальное пламя». Теперь мы хотим, чтобы судьбы воинов были увековечены в «Лицах Победы» и каждый пользователь мог найти информацию о них в мультимедийном зале музея Победы и на сайте проекта», - прокомментировала педагог-организатор, руководитель «Музея Боевой Славы 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса» школы № 1566 Ирина Гололобова.

Выставка «От Москвы до Сталинграда» будет работать в музее Победы до 3 февраля. К этому времени учащиеся школы № 1566 разместят в «Лицах Победы» истории всех героев прославленного корпуса, воевавших под Сталинградом.