«Лица Победы»: московские школьники сохранят память о героях Сталинградской битвы

Общество 20.01.2022 18:37
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20.01.2022 18:37
Учащиеся московской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы присоединились к проекту «Лица Победы». В рамках работы экспозиции «От Москвы до Сталинграда», которая открылась в школе на площадке музея Победы, имена героев великого сражения и истории об их судьбах будут увековечены во всенародном историческом проекте.
Школьный музей занимается изучением подвига бойцов 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса. В зале школьного музея Победы ученики представили документы и личные вещи ветеранов прославленного корпуса. Имея уникальный архив, школьники уже пополнили проект биографиями Николая Григорьевича Орлова, Юрия Ивановича Рудченко и Николая Ивановича Полякова.
«В нашей школе имеется свой архив о героях 3-го Гвардейского механизированного Сталинградского корпуса – это более 60 историй с фотографиями. Их передавали нам ветераны, также информацию собирали педагоги и учащиеся школы и поисковый отряд Октябрьского района Волгоградской области «Стальное пламя». Теперь мы хотим, чтобы судьбы воинов были увековечены в «Лицах Победы» и каждый пользователь мог найти информацию о них в мультимедийном зале музея Победы и на сайте проекта», - прокомментировала педагог-организатор, руководитель «Музея Боевой Славы 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса» школы № 1566 Ирина Гололобова.
Выставка «От Москвы до Сталинграда» будет работать в музее Победы до 3 февраля. К этому времени учащиеся школы № 1566 разместят в «Лицах Победы» истории всех героев прославленного корпуса, воевавших под Сталинградом.
Проект «Лица Победы» призван увековечить память обо всех людях, внесших свой личный вклад в Великую Победу – не только на фронте, но и кто трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам. Все желающие могут пополнить архив на сайте проекта или принести лично в музей Победы, где модераторы отсканируют фото и примут историю о родственнике.
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