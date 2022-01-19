Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVID

Covid-19 19.01.2022 15:12
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19.01.2022 15:12
Волгоградская область не вошла в топ-15 субъектов России по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения по состоянию на 19 января. Как сообщает ИА «Высота 102», это следует из данных исследования охвата населения тестированием на COVID-19, опубликованном сегодня Роспотребнадзором РФ.
Всего в России проведено 247,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса. Среди регионов России в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий АО, Москва и Санкт-Петербург. В топ-15 по количеству проведенных исследований на 100 тысяч населения не вошел ни один из субъектов Южного федерального округа. В топе-15 по абсолютному числу проведенных исследований лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Краснодарский край находится на 5-ой позиции (6,8 миллиона тестов), Ростовская область занимает 6-ю строчку (5,6 миллиона тестов). Замыкает топ-15 Дагестан, где проведено 3,8 миллиона тестов.
Волгоградская область находится в так называемых регионах-«середнячках», где всего за время пандемии проведено 3,1 миллиона ПЦР-исследований.
Тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.
О готовности нарастить темпы тестирования в регионе заявил на недавнем рабочем совещании губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров отметил, что вопросы оперативного определения диагноза заболевших с целью разделения потоков в амбулаторном и госпитальном звене – актуальная задача, которую необходимо решать в условиях угрозы распространения нового штамма «омикрон». Глава региона поручил провести в ближайшее время оперативный штаб по выработке решений.
Напомним, в Волгоградской области диагностику на COVID-19 проводят 15 лабораторий, общая мощность которых составляет 12 тысяч исследований в сутки.
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