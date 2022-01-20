Волонтеры отметят день Победы в Сталинградской битве в разных регионах России





Волонтеры Победы по всей России проведут 2 февраля памятные мероприятия, квесты, благоустроят мемориалы и навестят участников переломного сражения Великой Отечественной войны. Мероприятия будут приурочены ко Дню Победы в Сталинградской битве.

«Для всех неравнодушных к истории Волонтеры Победы проведут квест «Сталинградская битва». Перед участниками игры поставлена задача – примерив на себя роль журналистов, собрать истинные истории и факты нашей истории от ветеранов Великой Отечественной войны. Исторический квест пройдёт в Республике Чувашия, Самарской области, Республике Коми, Пермском крае и в других регионах», — рассказали в пресс-службе движения.

«Московские Волонтеры Победы запустят флешмоб в социальных сетях и расскажут о редких фактах Сталинградской битвы, а также проведут онлайн-игру, в которой пригласят поучаствовать и международные команды Волонтеров Победы из других стран», - сообщила пресс-секретарь ВОД «Волонтеры Победы» Ксения Ковалева.

В памятный день Волонтеры Победы навестят ветеранов Сталинградской битвы, — вручат подарки и окажут необходимую помощь. Также добровольцы в Волгоградской области примут участие в памятном митинге и церемонии возложения цветов на Мамевом кургане, а в Самарской области проведут в школах уроки памяти и исторические квесты.

Как сообщили в организации, формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации в субъекте.