Из Волгограда в Уфу улетели первые 93 пассажира

Общество 18.01.2022 17:41
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18.01.2022 17:41
Совершен первый рейс Волгоград-Уфа авиакомпании "Азимут". Как сообщили в волгоградском аэропорту, по новому направлению из Волгограда вылетели 93 пассажира, прилетели из Уфы – 92. Загрузка первого рейса составила более 90%. По традиции первых пассажиров нового для перевозчика маршрута встречали шарами, которыми были украшены стойки регистрации в аэропорту.
Рейсы в Уфу будут выполняться дважды в неделю – каждые вторник и пятницу. Вылетать самолеты авиаперевозчика будут из волгоградского аэропорта в 10:45, прилетать обратно из Уфы – в 15:50. Время в пути в одном направлении – 2 часа.
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