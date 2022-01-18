Какие меры из-за «омикрона» могут принять в Волгоградской области





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня принял участие в заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Совещание в формате видеоселектора провел премьер-министр Михаил Мишустин. Какие меры предлагают в правительстве РФ на пути распространения штамма «омикрон» и, соответственно, какие решения могут быть реализованы в Волгоградской области – в тезисах, озвученных на заседании координационного совета. Не исключено, что часть из них будет принята на заседании регионального оперштаба, заседание которого пройдет в Волгоградской области уже в ближайшее время.





- Обеспечение запаса лекарств как в амбулаторном, так и в стационарном звене.





- Оценка уже имеющихся мощностей, медицинских кадров, наличия лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты.





- Подготовка первичного звена. Особенности нового штамма таковы, что именно на амбулаторную сеть придётся самая серьёзная нагрузка.





- Выделение дополнительных 5 млрд рублей на лекарства. Часть препаратов будет закупаться централизованно, на эти цели направят 15 млрд рублей.





- Переориентация поликлиник на приём больных с новой коронавирусной инфекцией. Для этого предусмотрено дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС.





- Увеличение объёмов тестирования. В условиях ухудшения ситуации увеличение производства тест-систем и исследования самого возбудителя. Наращивание поставок в регионы экспресс-тестов. Для этого выделят средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года.





- Усиление контроля за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.





- Усиление деятельности колл-центров. В регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 млн рублей.





- Привлечение студентов медицинских вузов и колледжей на работу на горячих линиях с оплатой их работы. На эти цели будем выделять не менее 300 млн рублей ежемесячно.





- Перевод персонала по возможности на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.





- Регулярное тестирование работников, которые не перешли на удаленный режим.





-Сокращение срока карантина для заболевших с двух недель до семи дней.



