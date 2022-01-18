Новая волна COVID-19 в Волгоградской области набирает обороты





Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает стремительно расти после недолгой передышки: за минувшие сутки инфекцию диагностировали у 264 человек. Накануне оперштаб сообщал о 241 заболевшем жителе региона.

На фоне этого заметно снизилось число перенесших заболевание: за сутки стали выздоравливать в среднем 125 пациентов, в то время как в канун Нового года врачи выписывали по 500-600 человек. Смертность от осложнений коронавируса остается стабильной – за сутки скончались 16 жителей Волгоградской области.

Напомним, накануне стало известно о первых в регионе случаях заболевания новым штаммом «омикрон». Им заразились как взрослые, так и дети. Распространение этого штамма коронавируса будет носить очень быстрый, лавинообразный характер, о чем неоднократно говорили специалисты. Врачи прогнозируют, что пик волны «омикрона» в Волгоградской области придется на конец января-февраль-начало марта. Ранее глава волгоградского облздрава Анатолий Себелев заявил, что на фоне «омикрона» среднесуточное количество заболевших коронавирусом в Волгоградской области может вырасти до 1500-2000 человек.