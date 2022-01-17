



(tass.ru). Президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову изучить все аспекты участия бизнеса в организации бесплатного горячего питания в школах, - сообщает ТАСС

Между тем, в Волгоградский области накоплен большой опыт в этом направлении. Так, в регионе создана уникальная площадка Ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения” для аккумулирования информации. Специалисты общественной организации собирают данные со всех участников рынка, проводят исследования, готовят аналитику, оперативно реагируют на запросы различных участников рынка и отрабатывают их, выдавая техническое задание каждому субъекту отношений, тем самым проводя оперативную работу по развитию отрасли в регионе.

Это помогает в работе по организации родительского и общественного контроля, которая налажена в волгоградском регионе. За период с 2014 года проведено свыше 7 000 мониторингов качества питания в школьных столовых (в том числе с участием родителей): разбирались обращения жителей, велась разъяснительная работа. Сейчас к этому движению примкнули представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, а также Общественной палаты Волгоградской области.





Кроме того, в волгоградском регионе сложилась практика инвестирования в сферу социального питания. Всего на протяжении последних 5 лет операторами питания в ремонт и реконструкцию пищеблоков в Волгограде вложено более 90 миллионов рублей.

Опыт инвестирования в модернизацию школьной инфраструктуры отработан в МОУ СШ №33, и гимназии №12 - там появились современные школьные кафе.

Так, в Гимназии №12 перед началом строительно-монтажных работ дети голосовали за понравившийся дизайн-проект. Для увеличения пропускной способности установлена новая линия раздачи блюд по системе шведского стола, выросло количество посадочных мест от 125 до 170, обновлена система отопления, сантехника, закуплен инвентарь, мебель и посуда. После ремонта все желающие успевают за перемену приобрести еду (в столовой работает система безналичного расчета), работает шведский стол, есть wi-fi. После модернизации посещаемость школьных кафе заметно возросла. Дети с удовольствием проводят время в модном, современном пространстве. Проект модернизации столовой в гимназии №12 стал призером Всероссийского конкурса “Лучшая школьная столовая”, получив второе место в номинации “Лучшая школьная столовая города-миллионника”.

В 2021 году для обеспечения готовым питанием школ с буфетами-раздаточными в Волгограде было принято решение создать фабрику-кухню, по производству готовых блюд. Инвестиции оператора питания - компании “Виво Маркет” составили более 50 миллионов рублей. По сути фабрика-кухня - это технологическое продолжение комбината питания, куда с производства поступает сырье и полуфабрикаты, и где готовятся горячие блюда для школьников по 9,5 тысячи порций в сутки. Она обеспечивает готовыми завтраками и обедами более 30 буфетов в 4 районах Волгограда. Благодаря уникальной системе логистики блюда от фабрики-кухни доставляются в специальных термосах до школ свежими и горячими.



















