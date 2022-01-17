Общество

Успеть всё: как современные технологии перевернули жизнь волжанина с инвалидностью

Общество 17.01.2022 19:30
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17.01.2022 19:30


На улицах Волжского сегодня можно встретить человека, который передвигается на обычной инвалидной коляске со скоростью больше 20 км/ч – его зовут Владимир Прибыш. В городе-спутнике он такой один, и больше напоминает не колясочника, а настоящего байкера. Корреспондент ИА «Высота 102» пообщался с ним и узнал, благодаря чему волжанин стал мобилен наравне с людьми на электросамокатах.
Когда Владимиру было 26 лет, с ним произошла трагедия. Молодой парень пришел из армии, отработал на заводе пять лет слесарем, после чего решил уехать вместе с любимой девушкой в Дубовский район Волгоградской области, чтобы заняться сельским хозяйством.
«Купили дом и машину. За дело взялись с энтузиазмом: 30 соток засадили овощами, – рассказал волжанин. – Провели полив: воду качали из реки, насосные станции стояли на обрывистых берегах Волги. Чтобы включить воду, нужно было спуститься на 10-12 метров вниз по насыпным ступеням – обычная ежедневная процедура. Но в один из дней что-то пошло не так. В сумерках я пошел выключать насос, во время спуска ступенька под моей ногой рассыпалась, и я полетел вниз».
Владимира доставили в районную больницу и сделали операцию: мужчине удалили полтора раздробленных позвонка и почистили спинной мозг. Его родным сообщили о том, что ходить он больше не будет, да и проживет с таким диагнозом, скорее всего, не больше 17-ти лет. Осознать это, а тем более принять молодому человеку, у которого вся жизнь впереди, было очень сложно.
«Наш семейный союз не выдержал испытаний, – с горечью говорит Владимир Прибыш. – Три года я еще прожил в деревне, а потом вернулся в Волжский. Начал ходить в церковь, и постепенно мое отношение к происходящему изменилось. Решил, что на этом жизнь не кончается, что есть близкие и родные люди, которые неравнодушны к моему состоянию, и если я не эгоист, то должен думать не только о себе, но и о других. Осталось только принять ситуацию и приспособиться, что я и сделал».
Владимир нашел удаленную работу, занялся спортом, стал выезжать на соревнования и на отдых. Во время одной из таких поездок он познакомился с мужчиной, который рассказал ему о специальном приспособлении для инвалидной коляски, которое превращает ее в почти электромобиль.
«Это специальный модуль с электроприводом и рулем, который спереди присоединяется к коляске, – пояснил Владимир. – Он включает в себя тормоза, систему регулировки скорости, фары и дисплей с выводом важной информации: скорость, заряд батареи, индикатор ошибок. Фактически приставка превращает коляску в электросамокат».
Тогда волжанин твердо решил обзавестись модулем, и спустя две месяца его инвалидная коляска получила настоящий апгрейд.
«Приставка стала фактически незаменимой вещью. Не надо в автобусе толкаться, самому колеса крутить – я сажусь и за полдня все объезжаю. Сегодня, к примеру, ездил в поликлинику и паспортный стол. Скорость, которую может развивать коляска при использовании приставки, составляет 20-23 кмч», – поделился мужчина.
По словам Владимира, батареи электроприставки хватает на 30-40 километров хода. На морозе аккумулятор разряжается быстрее, и это повод, чтобы подумать над усовершенствованием устройства. 
«Еще было бы неплохо, если бы в устройство можно было вмонтировать USB-порт, тогда батарею можно было бы соединить с телефоном, и заряжать его, если он разрядился. Подключение к интернету открыло бы массу возможностей, к примеру, использование навигатора – мне часто приходится ездить по дворам и не везде можно проехать. Электронный помощник был бы очень кстати», – предложил Владимир.

В том, что устройства, которые повышают мобильность людей с ограниченными возможностями здоровья, будут совершенствоваться, Владимир не сомневается. Нужно только немного подождать. 
«Такие вещи, безусловно, делают жизнь людей с ограниченными возможностями гораздо мобильнее, – считает волжанин. – Развиваются и совершенствуются экзоскелеты, которые силой мозгового импульса могут заставить работать недостающие конечности. Но мне бы хотелось, чтобы далеко шагнула медицина и фармацевтика, наконец-то подарив людям с повреждениями спинного мозга возможность ходить».

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