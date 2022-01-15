



Порядка 3 тысяч грузовых автомобилей сошли с трасс и находятся на стоянках и местах отстоя на территории Волгоградской области из-за низовой метели. Временные ограничения для проезда большегрузов вводились ГИБДД, чтобы избежать ДТП, пробок и обеспечить работу коммунальной техники, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ГИБДД проводит постоянный мониторинг дорожной обстановки на трассах и городских дорогах, задействованы дополнительные наряды инспекции. «Участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, выбирать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем», – обратились к водителям в Главке полиции.

В городе автомобилистам рекомендуется следует соблюдать скоростной режим движения и дистанцию. Пешеходам настоятельно советуют в темное время суток и в условиях ограниченной видимости использовать световозвращающие элементы.

Напомним, по данным Волгоградского ЦГМС, утром и днем 15 января в Волгограде ожидается очень сильный ветер с порывами до 31 м/с, сильный снег, что может привести к ухудшению видимости и переметам на дорогах, порывам линий связи и электропередачи, повреждениям легких строений, рекламных конструкций.