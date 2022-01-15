В волгоградском аэропорту обледенела взлетная полоса

Общество 15.01.2022 09:30
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15.01.2022 09:30
Прибытие и вылет нескольких самолетов задерживается в волгоградском аэропорту из-за непогоды. Как сообщили ИА «Высота 102» пассажиры, в службе аэропорта задержку рейсов объяснили плохим состоянием взлетно-посадочной полосы – из-за резкого перепада температуры она обледенела. В связи с этим внесены коррективы в расписание самолетов, вылетающих в Москву, Воронеж и Брянск. Соответственно, пока волгоградский аэропорт не может принять рейсы из Минвод, Москвы, Сочи и Ростова-на-Дону. Время ожидания составляет до нескольких часов. "Если повезет, улетим раньше - полосу активно обрабатывают", - пояснили волгоградцы.Напомним, Волгоградская область оказалась во власти шторма. В регионе затруднен проезд по трассам, произошли массовые отключения электроэнергии.
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