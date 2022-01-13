Covid-19

В Волгоградской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

Covid-19 13.01.2022 12:19
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13.01.2022 12:19


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 172 человека. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Это меньше, чем было накануне – 176 человек. Однако коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцев. Так, за минувшие сутки еще 16 человек скончались от COVID-19. Столько же жертв инфекции фиксировалось и накануне. Всего в регионе уже 5740 человек умерли от коронавируса. 

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