Волгоград заметет снегом на старый Новый год

Общество 11.01.2022 15:23
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11.01.2022 15:23
В Волгограде 13 января ожидается сильный снег и метель. Такой прогноз, сообщает ИА «Высота 102», выдали в Волгоградском ЦГМС. Уже завтра в городе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождем, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура днем будет около нуля, ночью – легкий мороз. Но уже в четверг днем похолодает до -10-12 градусов. Небольшой снег будет идти в Волгограде и в пятницу.
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