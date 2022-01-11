Собака с биркой покусала волгоградца около катка





36-летнего волгоградца Евгения Н. покусала собака около катка в парке 50 лет Октября в Кировском районе. Как рассказал ИА «Высота 102» пострадавший мужчина, происшествие случилось 9 января около трех часов дня. «Я проходил мимо катка в парке, когда вдруг собака, у которой в ухе была бирка то ли зеленого, то ли синего цвета, бросилась на меня. Сначала она укусила меня за ягодицу, а, когда я пытался руками ее отогнать, цапнула и за руку», - вспоминает волгоградец. По его словам, напавшая на него собака порвала и дубленку, в которую он был одет.

Волгоградец был вынужден обратиться в травмпункт – теперь ему предстоит пройти профилактический курс лечения от бешенства. Мужчина написал и заявление в полицию. Между тем, место, где собака напала на горожанина, очень оживленное. В том числе и из-за катка, где всегда много детей. «Не дай Бог, если собака нападет и на ребенка, тот просто не сможет отбиться», - предостерегает Евгений.



