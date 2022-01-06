Жительница хутора Деминский Новоаннинского района Волгоградской области, у которой сгорел дом, справила новоселье. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерке Наталье Петровне Денисовой помогли ее земляки, которые собрали деньги на новое жилье. Пожар в доме Натальи Петровны произошел перед Новым годом. Земляки не могли пройти мимо чужого несчастья. "Благодаря публикациям в группе @novo_today, а также Деминскому магазину и местной группе в ватсап, неравнодушными жителями были собраны средства в размере 100 000 рублей, которые были внесены в качестве аванса за новый дом для Натальи Петровны.
Однако для полного выкупа этих средств недостаточно. Необходимо собрать еще 100 000 рублей, чтобы оплатить недостающую сумму. Давайте поможем всем миром!!!" , - рассказали жители хутора.
На данный момент пожилая женщина уже проживает в своём новом доме. Благодаря местным жителям все необходимое для жизни у хуторянки имеется.
Для тех, кто хочет оказать поддержку Денисовой Наталье Петровне, сообщаем реквизиты:
Номер карты 2202200912682877
Котоврасова Лидия Сергеевна.
Фото Новоаннинский сегодня ВК.