



Жительница хутора Деминский Новоаннинского района Волгоградской области, у которой сгорел дом, справила новоселье. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерке Наталье Петровне Денисовой помогли ее земляки, которые собрали деньги на новое жилье. Пожар в доме Натальи Петровны произошел перед Новым годом. Земляки не могли пройти мимо чужого несчастья. "Благодаря публикациям в группе @novo_today, а также Деминскому магазину и местной группе в ватсап, неравнодушными жителями были собраны средства в размере 100 000 рублей, которые были внесены в качестве аванса за новый дом для Натальи Петровны.

Котоврасова Лидия Сергеевна.

Фото Новоаннинский сегодня ВК.



Однако для полного выкупа этих средств недостаточно. Необходимо собрать еще 100 000 рублей, чтобы оплатить недостающую сумму. Давайте поможем всем миром!!!" , - рассказали жители хутора.На данный момент пожилая женщина уже проживает в своём новом доме. Благодаря местным жителям все необходимое для жизни у хуторянки имеется.Для тех, кто хочет оказать поддержку Денисовой Наталье Петровне, сообщаем реквизиты:Номер карты 2202200912682877