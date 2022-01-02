Общество

Под Волгоградом пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч за пол-литра проданного самогона

Общество 02.01.2022 19:17
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02.01.2022 19:17


Проданная за 100 рублей полулитровая бутылка домашнего самогона обернулась для пенсионерки Татьяны Л. из Новоаннинского района штрафом в размере 15 тысяч рублей – чуть меньше среднего размера ежемесячной пенсии в России. Женщину признали виновной в незаконной розничной торговле алкогольной продукцией, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Новоаннинского районного суда.
Из постановления следует, что 30 октября 2021 года Татьяна Л. продала своему гостю самогон крепостью 43,5% об. в пластиковой бутылке объемом 0,5 литра. За спиртное домашнего изготовления покупатель заплатил почти символические 100 рублей. В дальнейшем полиция изъяла у него бутылку с самогоном и составила протокол об административном правонарушении в отношении пенсионерки.
На рассмотрение дела в суде женщина не пришла, но передала заявление, в котором просила назначить ей штраф меньше минимального в связи с тяжелым материальным положением. Между тем, минимальное наказание по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ составляет 30 тысяч рублей. В постановлении отмечается, что суд учел обстоятельства совершенного правонарушения, признание Татьяной Л. своей вины и ее материальное положение, в связи с чем снизил размер штрафа в два раза. Изъятую бутылку с самогоном суд постановил уничтожить.

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