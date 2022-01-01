Президент назначил в Волгоградской области пять новых судей

Общество 01.01.2022 19:21
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01.01.2022 19:21
Указом президента РФ назначены пять федеральных судей в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный сегодня 22-страничный документ, судьей Волгоградского областного суда стал Игорь Григорьев, а судьей Волгоградского гарнизонного военного суда Виталий Киршенман. Указом главы государства Анна Митьковская будет работать судьей в Ворошиловском районном суде Волгограда, а Елена Иванова – в Центральном районном суде Волгограда. Лилия Журкина-Бородина будет осуществлять правосудие в Камышинском городском суде Волгоградской области.
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