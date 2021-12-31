В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусов

Общество 31.12.2021 08:07
0
31.12.2021 08:07
В Волгограде и в новогоднюю ночь, и в первые дни 2022 года будет туманно и сыро. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в последний день 2021 года и 1 января 2022 года температура днем в областном центре будет около 0 градусов, ночью – до -5. А 2 января потеплеет до +3. Все эти дни в городе возможен снег, мокрый снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления, а на проводах - налипание мокрого снега.Все новогодние праздники в Волгограде дневные температуры будут колебаться от плюса к минусу при сохранении ночных морозов, а похолодает до -10 днем лишь по окончании каникул.
Реклама
Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской области31.12.2021 10:00
Общество 31.12.2021 10:00
В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавируса31.12.2021 08:21
Общество 31.12.2021 08:21
Волгоградское МЧС купило два люксовых внедорожника почти за 20 млн рублей30.12.2021 21:33
Общество 30.12.2021 21:33
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за Волгоградом30.12.2021 17:31
Общество 30.12.2021 17:31
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатно30.12.2021 17:25
Общество 30.12.2021 17:25
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублей30.12.2021 16:34
Общество 30.12.2021 16:34
В Волгограде отремонтируют залатанную улицу30.12.2021 15:57
Общество 30.12.2021 15:57
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночь30.12.2021 13:53
Общество 30.12.2021 13:53
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалида30.12.2021 13:30
Общество 30.12.2021 13:30
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗС30.12.2021 12:04
Общество 30.12.2021 12:04
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без тепла30.12.2021 11:34
Общество 30.12.2021 11:34
В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человек30.12.2021 11:03
Общество 30.12.2021 11:03
Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние учения30.12.2021 09:35
Общество 30.12.2021 09:35
В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый каток30.12.2021 09:31
Общество 30.12.2021 09:31
Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в Волгограде30.12.2021 09:24
Общество 30.12.2021 09:24
Реклама