В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусов





В Волгограде и в новогоднюю ночь, и в первые дни 2022 года будет туманно и сыро. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, в последний день 2021 года и 1 января 2022 года температура днем в областном центре будет около 0 градусов, ночью – до -5. А 2 января потеплеет до +3. Все эти дни в городе возможен снег, мокрый снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления, а на проводах - налипание мокрого снега.

Все новогодние праздники в Волгограде дневные температуры будут колебаться от плюса к минусу при сохранении ночных морозов, а похолодает до -10 днем лишь по окончании каникул.