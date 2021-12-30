Общество

За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублей

Общество 30.12.2021 16:34
0
30.12.2021 16:34


За год жители Волгоградской области 14 тысяч раз пожаловались в Госжилнадзор на деятельность нерадивых управляющих компаний. По итогам обращений граждан инспекция провела почти 3 тысячи проверок, в результате чего УК выписали штрафы на общую сумму более 65 млн рублей. Семь управляющих компаний в этом году потеряли свои лицензии по решению суда, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В 2021 году инспекция Госжилнадзора также выдала УК 846 предписаний об устранении нарушений. Административную ответственность плохую работу понесли 1132 должностных и юридических лиц.
Более ответственные управляющие компании за год отремонтировали места общего пользования в 643 многоквартирных домах, 465 из них – в Волгограде. Самыми образцовыми признаны обслуживающие организации из Урюпинска, где взятые на себя обязательства компании выполнили на 100%. На втором месте по уровню ответственности – УК в Михайловке (84%) и только на третьем – в Волгограде. В областном центре план по приведению жилого фонда в надлежащее состояние выполнен только на 80%.
Часть домов планово-предупредительным ремонтом уже не спасти: за год Госжилнадзор отправил в городские и сельские администрации 386 заключений об аварийном состоянии жилых зданий. Более 50 из них чиновники проигнорировали, и инспекторы обратились в суд с требованием об обязательном рассмотрении этих заключений.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
30.12.2021 17:31
Общество 30.12.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 17:25
Общество 30.12.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 15:57
Общество 30.12.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 13:53
Общество 30.12.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 13:30
Общество 30.12.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 12:04
Общество 30.12.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 11:34
Общество 30.12.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 11:03
Общество 30.12.2021 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 09:35
Общество 30.12.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 09:31
Общество 30.12.2021 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2021 09:24
Общество 30.12.2021 09:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2021 17:53
Общество 29.12.2021 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2021 16:51
Общество 29.12.2021 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2021 16:13
Общество 29.12.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2021 15:04
Общество 29.12.2021 15:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
14:40
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котелСмотреть фотографии
13:56
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03Смотреть фотографии
13:53
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалидаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗССмотреть фотографии
11:46
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без теплаСмотреть фотографии
11:08
Два малолетних ребенка пострадали в тройном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области за два года умерли более 68 тысяч человекСмотреть фотографии
10:44
Под Волгоградом замерзший селянин угнал школьный автобусСмотреть фотографии
10:20
Бухгалтер и санитарка в Волгоградской области лишились 2,8 млн рублейСмотреть фотографии
09:35
Стреляли холостыми: Волгоградский гарнизон провел предновогодние ученияСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый катокСмотреть фотографии
09:24
Губернатор Бочаров почтил память погибших в терактах 2013 года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области мужчина сгорел заживо в квартиреСмотреть фотографии
19:57
Смерть - не причина: в Волгограде мусорный регоператор и коллекторы требуют денег с умершей 5 лет назад женщиныСмотреть фотографии
17:53
В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис будущегоСмотреть фотографии
16:54
Суд восстановил на работе отстраненную из-за отказа прививаться волгоградкуСмотреть фотографии
16:51
Волонтеры РУСАЛа воплощают в жизнь новогодние желанияСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде вспомнили жертв теракта на железнодорожном вокзалеСмотреть фотографии
15:36
На заметенной трассе в Волгоградской области три человека пострадали в массовой аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
Налоговики исполнили заветные мечты 10 детей из Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 