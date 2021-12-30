За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублей

Общество 30.12.2021 16:34
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30.12.2021 16:34
За год жители Волгоградской области 14 тысяч раз пожаловались в Госжилнадзор на деятельность нерадивых управляющих компаний. По итогам обращений граждан инспекция провела почти 3 тысячи проверок, в результате чего УК выписали штрафы на общую сумму более 65 млн рублей. Семь управляющих компаний в этом году потеряли свои лицензии по решению суда, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.
В 2021 году инспекция Госжилнадзора также выдала УК 846 предписаний об устранении нарушений. Административную ответственность плохую работу понесли 1132 должностных и юридических лиц.
Более ответственные управляющие компании за год отремонтировали места общего пользования в 643 многоквартирных домах, 465 из них – в Волгограде. Самыми образцовыми признаны обслуживающие организации из Урюпинска, где взятые на себя обязательства компании выполнили на 100%. На втором месте по уровню ответственности – УК в Михайловке (84%) и только на третьем – в Волгограде. В областном центре план по приведению жилого фонда в надлежащее состояние выполнен только на 80%.
Часть домов планово-предупредительным ремонтом уже не спасти: за год Госжилнадзор отправил в городские и сельские администрации 386 заключений об аварийном состоянии жилых зданий. Более 50 из них чиновники проигнорировали, и инспекторы обратились в суд с требованием об обязательном рассмотрении этих заключений.
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