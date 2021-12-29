В парке Волжского установили арт-объект в виде головы человека

Общество 29.12.2021 17:53
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29.12.2021 17:53
Накануне в Волжском Волгоградской области установили новый арт-объект от скульптора и архитектора Ultra100. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, скульптурная композиция «Человек#100» работы Александра Серякова представляет собой голову человека, которая выполнена из металлических прутьев в стиле Wire Art с элементами Trash-art. Высота арт-объекта – 3 метра, вес – 250 кг. Светодиодная подсветка станет еще одним новогодним украшением парка «Волжский», пояснили в мэрии.
Новый арт-объект, между тем, вызвал неоднозначную реакцию у жителей. Некоторые волжане в восторге от ноу-хау, другие признаются, что такая скульптура пугает. Но однозначно, что она привлекает внимание.
Видео Открытый Волжский ВК.
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