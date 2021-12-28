В Волгограде открыли бюст выдающемуся полководцу





Бюст дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому открыли сегодня в Волгограде в штабе воинской части №22220: со дня рождения легендарного полководца исполнилось в этом декабре 125 лет. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель федерации страйкбола Волгоградской области Дмитрий Шунин, на торжественное мероприятие прибыл создатель юнармейского движения Волгоградской области, Герой России Дмитрий Воробьёв вместе с юнармейцами научной роты лицея №5 имени Юрия Гагарина.

По словам Шунина, в этом году завершился процесс воссоздания в Вооруженных силах России легендарной 20-й гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, в которой начинал свой боевой путь Дмитрий Воробьев. Решение вопроса об увековечивании памяти маршала, который во время Сталинградской битвы координировал боевые действия сразу нескольких фронтов, было не случайно. Выдающийся полководец Рокоссовский своим упорным трудом, знаниями, мужеством, храбростью, огромной работоспособностью и неизменной заботой о подчинённых снискал себе исключительное уважение и горячую любовь.

Изготовили бюст в студии военных художников Министерства обороны России имени Грекова, которые первыми откликнулись на просьбу волгоградцев. Его автор - Алексей Игнатов.



