Коронавирус в Волгоградской области забрал жизни еще 17 человек





Семнадцать жителей Волгоградской области пополнили скорбный список жертв коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, всего в регионе уже 5470 человек скончались от этой инфекции. Хотя смертность в регионе постепенно снижается, однако говорить о победе над вирусом рано. Напомним, накануне в регионе было зафиксировано 20 умерших от коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 также идет на спад. За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 283 жителям, днем ранее таких было 288.



