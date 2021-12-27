У "Волгоград Арены" готовят к открытию большой ледовый каток





В Центральном парке культуры и отдыха готовят к открытию большую ледовую площадку, в которую превратился декоративный пруд у стадиона "Волгоград Арена". Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка Андрей Еркин, каток площадью 700 кв.м. планируют открыть к концу текущей неделе. Толщина льда здесь составляет уже 20 сантиметров, что позволяет открыть аттракцион. В настоящее время ведутся работы по выравниванию льда, благоустройству территории. Здесь установят ограждения, кабинки для проката коньков. Ледовый каток в ЦПКиО, как ожидают организаторы, будет популярен у семей с детьми.





Отметим, что в конце ноября в Волгограде открылся ледовый каток в парке "Раздолье" в пойме реки Царица. Его площадь составляет 1800 кв. метров. Одномоментно на нем могут находиться 350-400 человек.



