Общество

В Волжском открылась вторая модельная библиотека

Общество 27.12.2021 14:17
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27.12.2021 14:17


Более двух тысяч новых книг, современная компьютерная техника и игровое оборудование, удобные рабочие места и зоны для чтения – новая модельная библиотека открылась сегодня в Волжском. Она стала уже второй в городе, созданной в нынешнем году в рамках национального проекта «Культура», и пятой по счету – в Волгоградской области. 
 
Центральная городская библиотека, которая расположена в филиале на улице Мира, 75, - одна из самых крупных и посещаемых в Волжском. Ее модернизация стала возможной благодаря победе муниципальной информационной библиотечной системы в дополнительном конкурсном отборе на создание модельных библиотек, который проводило Министерство культуры РФ. На закупку новых книг, интерактивного оборудования, компьютерной техники, мебели из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей, еще 6,9 млн направлено из муниципального бюджета на ремонт помещений. Он начался в сентябре, в результате пространство было обновлено полностью: демонтирована и перенесена часть внутренних перегородок, заменены электропроводка и система отопления, смонтированы система кондиционирования, подвесные потолки и освещение, заменены окна и входные группы, полы. Санитарная комната переоборудована для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.  
«Мы постарались учесть опыт работы первой модельной библиотеки, а также пожелания наших посетителей. Например, мы сделали здесь не одну, а две детские комнаты, два больших зала для конференций, больше отдельных помещений под коворкинги, оснастили их большим количеством самого современного оборудования», – рассказал директор муниципальной библиотечной системы Волжского Руслан Герасимов.
Для юных  волжан в детской и подростковой зонах, помимо множества книг, – бизиборды и цифровые игровые приставки, настольный футбол и интерактивные глобусы. Для взрослых посетителей предусмотрена большая зона для чтения, а также так называемая тихая комната, где можно посидеть в удобных креслах с книгой в руках в уединении от всех. Один из больших конференц-залов трансформируется в театрально-игровое пространство, а учебный зал с компактными автоматизированными местами для индивидуального и группового обучения позволяет проводить обучающие мероприятия, семинары, презентации и т.д. 
«Я, можно сказать, выросла в этой библиотеке, мы здесь делали уроки, когда еще не было интернета, и ее преображение просто поразительно, – поделилась волжанка Елена Рябова. – Мои дети, побывав в первой модельной библиотеке, особенно ждали открытия этой после ремонта.  Теперь мы здесь, надеюсь, станем постоянными посетителями, очень все нравится – столько книг, с таким комфортом и вкусом все сделано». 

Отметим, новая модельная библиотека отвечает все стандартам «доступной среды», для детей с ограниченными возможностями здоровья здесь организуют специальные занятия по методике Монтессори. Большое количество помещений, удобное зонирование и мобильная мебель позволяют трансформировать библиотечное пространство под самые разные запросы посетителей. Технологические новинки, которых немало в новой библиотеке, делают его еще более привлекательным для молодежи. Библиотека оснащена «умными» приставками и играми от партнеров (Сбербанка и Ростелекома), а также специальным оборудованием, позволяющим создавать голограммы, – такого нет ни в одной библиотеке региона.
«Модельная библиотека – это новый формат учреждения, который становится центром притяжения людей разных возрастов. Развитие объектов культуры благодаря национальному проекту позволяет наполнить их новым содержанием. Это современное пространство станет домом в первую очередь для молодежи», – отметил на церемонии открытия библиотеки начальник отдела государственной культурной политики и государственных программ комитета культуры Волгоградской области Юрий Куликов.
Председатель профильного комитета областной Думы Татьяна Бухтина отметила, что в регионе ведется системная работа по обновлению культурных площадок, домов культуры, детских школ искусств. Она поблагодарила команду Волжского, благодаря работе которой за один год в городе удалось открыть сразу две модельные библиотеки, и вручила директору муниципальной библиотечной системы Руслану Герасимову благодарственное письмо.     
От имени главы Волжского Игоря Воронина с открытием новой модельной библиотеки волжан поздравила его заместитель Екатерина Гиричева.
«Мы очень рады, что в нашем городе будет еще одна модельная библиотека и мы надеемся, что их будет еще больше – мы планируем продолжить участие в конкурсных отборах, – отметила Екатерина Гиричева. - Благодаря участию в нацпроекте «Культура» мы не только модернизируем библиотеки, нам удалось значительно обновить материально-техническую базу театра кукол «Арлекин», детской музыкальной школы № 3, в следующем году обновление ждет ДМШ № 1. Картинная галерея Волжского стала победителем среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности «Артефакт», оценить эту технологию волжане смогут уже совсем скоро». 
Добавим, в планах руководства муниципальной библиотечной системы – обустройство прилегающей к библиотеке территории и превращение ее в место проведения городских культурных мероприятий.

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