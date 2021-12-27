Сотрудников УФСИН Волгоградской области подняли по тревоге

Общество 27.12.2021 13:50
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27.12.2021 13:50
Командно-штабное учение по предотвращению групповых побегов заключенных прошло сегодня в системе УФСИН по Волгоградской области. Как сообщили в ведомстве, сотрудники отрабатывали условные задачи по розыску и задержанию осужденных, совершивших групповой побег из мест лишения свободы.
В шесть утра весь личный состав управления и исправительной колонии №9 был поднят по тревоге. Руководитель учения - начальник УФСИН по Волгоградской области Александр Просвернин проверил готовность оперативного штаба управления и личного состава к выполнению служебно-боевых задач.
В работе оперативного штаба приняли участие сотрудники подразделений УФСИН совместно с коллегами из ГУ МВД, ГУ МЧС России по Волгоградской области и Росгвардии. Они отрабатывали комплекс мероприятий по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы, а также алгоритм совместных действий в случае возникновении чрезвычайных обстоятельств. Отмечается, что учения показали готовность сотрудников УФСИН и взаимодействующих органов к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.
Напомним, что последний случай побега из волгоградской колонии произошел ночью 23 декабря. Двое осужденных убежали из колонии-поселения №3 в Кировском районе Волгограда. Их задержали 25 декабря в Ростовской области. Беглецы на попутной машине пытались добраться до Краснодара.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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