Сотрудников УФСИН Волгоградской области подняли по тревоге





Командно-штабное учение по предотвращению групповых побегов заключенных прошло сегодня в системе УФСИН по Волгоградской области. Как сообщили в ведомстве, сотрудники отрабатывали условные задачи по розыску и задержанию осужденных, совершивших групповой побег из мест лишения свободы.

В шесть утра весь личный состав управления и исправительной колонии №9 был поднят по тревоге. Руководитель учения - начальник УФСИН по Волгоградской области Александр Просвернин проверил готовность оперативного штаба управления и личного состава к выполнению служебно-боевых задач.





В работе оперативного штаба приняли участие сотрудники подразделений УФСИН совместно с коллегами из ГУ МВД, ГУ МЧС России по Волгоградской области и Росгвардии. Они отрабатывали комплекс мероприятий по розыску и задержанию осужденных, совершивших побег из мест лишения свободы, а также алгоритм совместных действий в случае возникновении чрезвычайных обстоятельств. Отмечается, что учения показали готовность сотрудников УФСИН и взаимодействующих органов к действиям при чрезвычайных обстоятельствах.

Напомним, что последний случай побега из волгоградской колонии произошел ночью 23 декабря. Двое осужденных убежали из колонии-поселения №3 в Кировском районе Волгограда. Их задержали 25 декабря в Ростовской области. Беглецы на попутной машине пытались добраться до Краснодара.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области