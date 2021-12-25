Общество

Волгоградцев предупредили о запрете на выезд за границу из-за неоплаченных долгов

Общество 25.12.2021 16:37
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25.12.2021 16:37


Более 100 жителей Волгоградской области в 2021 году не смогли выехать за границу из-за просроченной задолженности по штрафам, кредиту или налогам. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области отказала должникам в пропуске через государственную границу несмотря на приобретенные билеты, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства.
Некоторые вылетающие за границу уверяли пограничников, что оплатили все долги, однако последние были непреклонны: по базе данных в отношении путешественников действовали ограничения. «Во избежание непредвиденных ситуаций при прохождении пограничного контроля, управление рекомендует гражданам заранее уточнять на соответствующих Интернет-ресурсах или в территориальных подразделениях ФССП информацию о наличии у них ограничений», – прокомментировали в пресс-службе регионального ПУ ФСБ России. 
В погрануправлении также отметили, что при поступлении в ФСБ России информации об отмене ограничения, данные сведения незамедлительно и в автоматическом режиме поступают во все пункты пропуска через госграницу.
Особенно актуально погашение долгов и проверка поступления сведений в базу данных в преддверии Нового Года, когда люди планируют путешествия в теплые страны. Чтобы лишний раз напомнить волгоградцам о необходимости заблаговременной оплаты любой задолженности, приставы и пограничники провели совместную акцию «Узнай о своих долгах». Сотрудники УФССП организовали в общественных местах мобильные пункты, где разъяснили людям, как пользоваться информационным сервисом «Банк данных исполнительных производств», порталом Госуслуг и мобильным приложением «ФССП».

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