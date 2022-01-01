



Курьезы, ДТП, происшествия, конфликтные ситуации, социальные проблемы, природные катаклизмы - лишь малая часть тем, затронутых в 2021 году на "Высоте 102". Только на Youtube-канале информагентства за год было опубликовано 745 разнообразных видеоматериалов. Рассказываем, что привлекло наибольшее внимание наших зрителей, какие видео набрали самые большие просмотры и лайки.





ТОП популярных видео-2021:





Первое место:

"Ремонтировали КАМАЗ: трех человек насмерть сбил Opel на трассе под Волгоградом" (1 543 791 просмотр)

Безусловным лидером 2021 года по числу просмотров стало видео ДТП в Городищенском районе Волгоградской области, которое произошло в конце июля в районе железнодорожной станции Качалино. Страшная авария тогда унесла жизни трех человек, которые ремонтировали на дороге "КамАЗ".





Второе место:

"С юбилеем: приключения люка на дороге Волгограда попали на уличные камеры" (762 072 просмотра)

Канализационный люк в Ворошиловском районе Волгограда в одночасье стал звездой интернета. Мало кто предполагал, какая насыщенная жизнь бывает у обычного инженерного сооружения. За 10 дней канализационный люк успел пережить десятки вылетов крышки, ограждения конусами и водоналивными баками, обозначение дорожными знаками, которые раз за разом сносили неосторожные водители.





Третье место:

"Кладбищенские войны с новой силой накрыли Волгоград" (684 029 просмотров)

Рядовые похороны в Волгограде переросли в громкий скандал из-за действий сотрудников кладбища, которые решили не пускать на предназначенную для погребения территорию катафалк "чужой" ритуальной службы. После долгих препираний с охраной кладбища сын покойного пригрозил облить себя бензином и поджечь, если ему не дадут похоронить отца. В итоге сотрудники похоронного агентства и близкие мужчины сдались, подняли гроб на плечи и были вынуждены пронести его несколько километров до места погребения.





- "Глянь, что творит!": пьяную женщину-водителя волгоградцы сдали полиции (540 162 просмотра)

Немного не хватило пьяной даме за рулем черного Renault Logan, чтобы попасть в тройку лидеров по просмотрам. Опасную женщину, которая ехала по автодороге как вздумается, помогли полицейским вычислить и задержать двое волгоградцев. Захватывающая съемка, комментарии за кадром и не менее интересный финал оценили более полумиллиона зрителей.

- "Это был апокалипсис": в Волгоградской области подсчитывают потери от разрушительного урагана (463 670 просмотров)

Любительская съемка сильного урагана, который в июле пронесся почти по всем районам Волгоградской области, впечатлила многих. Тогда ветер вырывал с корнем деревья и валил опоры линий электропередачи, все сопровождалось обильными осадками. В результате разгула стихии некоторые населенные пункты остались без света.





- "Шестилетний ребенок разгуливал по Волгограду с кучей денег" (418 379 просмотров)

Эта необычная история со счастливым концом произошла летом 2021 года. Шестилетний мальчик взял из дома незаметно 275 тысяч рублей и пошел в магазин. Одинокого мальчика, у которого из кармана виднелась пачка 5-тысячных купюр, увидел на остановке полицейский. Он доставил ребенка в отдел, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили данные мальчика, и вместе с ним прибыли к нему домой для выяснения обстоятельств. Примечательно, что взрослые даже не заметили пропажу ребенка. Деньги, которые семья копила на ремонт, вернулись в целости и сохранности.



