Общество

В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусов

Общество 20.12.2021 07:58
0
20.12.2021 07:58


В Волгограде к 31 декабря похолодает до -18 градусов. В городе будет морозно и ясно. Такую погоду, сообщает ИА «Высота 102», спрогнозировал сервис Яндекс.Погода. 27-28 декабря температура воздуха в городе может колебаться от 0 до -3 градусов. Но самые сильные морозы обещают к Рождеству – до -23 градусов. 
А на этой неделе холоднее всего будет в пятницу, 24 декабря – до -13 градусов днем. В начале недели погода будет неустойчивой – то дождь, то снег с дождем. Снег может выпасть в среду, 22 декабря. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
20.12.2021 11:45
Общество 20.12.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 11:41
Общество 20.12.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 10:52
Общество 20.12.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 19:01
Общество 19.12.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 17:08
Общество 19.12.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 16:20
Общество 19.12.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 11:05
Общество 19.12.2021 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 10:07
Общество 19.12.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 09:04
Общество 19.12.2021 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 20:04
Общество 18.12.2021 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 17:24
Общество 18.12.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 14:00
Общество 18.12.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2021 11:10
Общество 18.12.2021 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2021 19:44
Общество 17.12.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2021 18:07
Общество 17.12.2021 18:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газаСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
11:05
Сгнившее дерево ударило по бюджету Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
10:07
Пятеро волгоградцев остаются в больнице Саратова после ДТП с автобусом из ЖирновскаСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобильСмотреть фотографии
09:29
«Ростелеком» подвел итоги X Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет - управляй им!»Смотреть фотографии
09:04
Завидуем молча: север Волгоградской области накрыл снегопадСмотреть фотографии
08:31
85-летний пенсионер утонул в пруду в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
22:29
Рестораны в центре Волгограда крупно поплатятся за проведение корпоративовСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
Многодетная семья в Волгограде замерзает из-за отсутствия соседейСмотреть фотографии
17:24
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
17:01
«Смотрите, что творится»: в Волгоградской области подорожали новогодние елкиСмотреть фотографии
15:48
Восемь жителей Волгоградской области пострадали в крупном ДТП с автобусом в СаратовеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
«Это замечательно!»: режиссер Никита Михалков пришел в Александро-Невский собор в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:00
Прямая линия с губернатором Волгоградской области собрала рекордную телеаудиториюСмотреть фотографии
13:40
Оказание услуг ГИБДД в регионах приостановлено из-за технического сбояСмотреть фотографии
12:29
«Ехал напролом»: авария с черным внедорожником в Волгограде попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
Автобус сбил пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 