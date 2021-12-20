В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусов





В Волгограде к 31 декабря похолодает до -18 градусов. В городе будет морозно и ясно. Такую погоду, сообщает ИА «Высота 102», спрогнозировал сервис Яндекс.Погода. 27-28 декабря температура воздуха в городе может колебаться от 0 до -3 градусов. Но самые сильные морозы обещают к Рождеству – до -23 градусов.

А на этой неделе холоднее всего будет в пятницу, 24 декабря – до -13 градусов днем. В начале недели погода будет неустойчивой – то дождь, то снег с дождем. Снег может выпасть в среду, 22 декабря.



