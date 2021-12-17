Волгоградская школьная столовая признана одной из лучших в России





Гимназия №12 Краснооктябрьского района Волгограда заняла второе место в номинации «Лучшая столовая школы города-миллионника» на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы». Подведение итогов и награждение победителей состоялось в рамках Первого Всероссийского форума родительской общественности 16 декабря с участием Министра просвещения России Сергея Кравцова. Жюри федерального конкурса признало, что волгоградские школьные повара готовят самые вкусные макароны с котлетами, выпечку и овощной салат. Дополнительные баллы гимназия получила за креативное оформление привычных блюд.





Повар волгоградской гимназии № 12 Татьяна Койич (оператор питания – «Виво Маркет») и представители гимназии приняли участие в «Кулинарном баттле», тематической выставке кулинарной продукции «Здоровое питание в школе», мастер-классе известного шеф-повара, телеведущего ТВ-программ «Завтрак для любимой», «Король гриля», «Шефы и их тайны», «Сытая кухня» Григория Мосина, а также в работе круглого стола на тему качества школьного питания и модернизации школьных столовых. Своим опытом волгоградцы поделились также в вопросах организации родительского контроля.

Жюри всероссийского конкурса высоко оценило приготовленные волгоградскими школьными поварами блюда - выпечку, овощной салат, второе блюдо и десерт. По вердикту судей, приготовленные блюда имели отличные вкусовые качества и оригинальный вариант сервировки.





Ежегодный Всероссийский конкурс организован Федеральным центром мониторинга питания обучающихся Министерства просвещения Российской Федерации. В заключительном этапе состязаний приняли участие представители 61 региона России. Конкурсанты соревновались в двух номинациях: «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы». В состав оргкомитета вошли представители Минпросвещения России, Федерального центра мониторинга питания обучающихся, Российского движения школьников, Общественной палаты, региональных органов управления образованием, родительской общественности, ассоциаций, профильных предприятий и НИИ.

Напомним, в гимназии № 12 реализуется пилотный проект, который преобразует пространство столовой в школьное кафе. За счет оператора питания компании “Виво Маркет” в столовой был проведен ремонт: заменены входная группа, сантехника, мебель, посуда; отремонтированы стены, пол, инженерные коммуникации. В обеденном зале для учеников средней и старшей школы внедрили систему раздачи блюд по типу «шведского стола», возможность безналичного расчета и опцию бесплатного WI-FI. Дизайн-проект школьного кафе ученики и их родители выбрали сами путем голосования.

В настоящее время в школах Волгограда работают четыре организации (операторы питания), которые предоставляют свои услуги на условиях аутсорсинга. В образовательных учреждениях действует 151 столовая, в большей части которых пища готовится на месте. В школьные буфеты горячее питание доставляют строго ко времени школьного завтрака или обеда.

В 2021/2022 учебном году 100 процентов учащихся 1-4-х классов получают бесплатное горячее питание. Кроме того, за счет средств бюджета горячий завтрак или обед в зависимости от смены получают и ученики 5-11-х классов, относящиеся к льготным категориям: это дети из многодетных семей, дети, состоящие на учете у фтизиатра, дети с ограниченными возможностями здоровья и некоторые другие категории. Возможность организованно питаться в школьной столовой имеют и все остальные школьники – на выбор они могут приобрести либо полноценный комплект блюд для завтрака или обеда, либо какое-то одно любимое блюдо.



