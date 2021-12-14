Общество

Декабрьскую платежку за воду и отопление волгоградцы могут оплатить авансом

Общество 14.12.2021 09:32
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14.12.2021 09:32


Новогодние праздники – пора не только теплых встреч и семейных посиделок, но и финансовых трат: подарки, застолье, поездки. Чтобы грамотно распределить средства, некоторые декабрьские платежи можно оплатить авансом в уходящем году. В их числе – счет за холодную и горячую воду, водоотведение и отопление. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий тепло- и водоснабжения», оплату квитанции за декабрь можно разделить на две части. До 22 декабря волгоградцы могут внести авансовый платеж, и тогда сумма в платежке за последний месяц будет значительно меньше. Ее нужно оплатить, как всегда, до 10 января.
Впрочем, платить за декабрь авансом необязательно – на такой шаг жители могут пойти исключительно по своему желанию, в зависимости от планирования бюджета. Можно дождаться полной квитанции за декабрь и внести плату за коммунальные услуги как обычно.
Тем не менее, у авансового платежа есть ряд преимуществ. Он позволит:
– разбить общую сумму платежа за декабрь, чтобы спланировать свой бюджет на новогодние праздники;
– заранее решить вопрос с оплатой коммунальных услуг;
– заплатить в январе лишь небольшую часть платежа, которая останется после оплаты авансового счета.
Заплатить за коммуналку удобно прямо из дома на сайте, в личном кабинете или в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Без комиссии заплатить за воду и отопление можно:
– в интернет-банке или мобильном приложении «СберБанк Онлайн», в устройствах самообслуживания СберБанка и с помощью услуги «Автоплатеж»;
– в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Адреса и режимы работы указаны на сайте ivc34.ru и на обратной стороне платежных документов;
– в отделениях МФЦ Волгограда;
– в кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47а.
Концессии тепло- и водоснабжения напоминают: предприятия отрасли жизнеобеспечения предоставляют коммунальные услуги в полном объеме вне зависимости от антикоронавирусных ограничений. Оказанные жилищно-коммунальные услуги необходимо оплачивать, это обязанность, установленная законом.

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