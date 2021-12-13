Мэр Москвы Сергей Собянин вручил генеральному директору «Росгосстраха» государственную награду

Общество 13.12.2021 11:18 Новости компаний
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13.12.2021 11:18 Новости компаний
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы жителям столицы — в том числе и Генеральному директору «Росгосстраха» Геннадию Гальперину.«Город живет нормальной жизнью во многом благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, благодаря вам, людям, которые работают достойно на своем посту, профессионально выполняют свой долг, создают настоящее и будущее Москвы. Благодаря вам наш город по-прежнему великий, по-прежнему любим москвичами», — сказал Сергей Собянин на торжественной церемонии награждения, которая состоялась на днях в столичной мэрии.
От имени Президента России мэр Москвы вручил Генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» Геннадию Гальперину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — этой награды руководитель старейшей страховой компании страны был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
«В первую очередь, эта награда служит наивысшей оценкой руководством страны результатов работы всего многотысячного коллектива компании «Росгосстрах» — страховых агентов, сотрудников, а особенно наших ветеранов, которые трудятся во всех регионах страны. Я благодарен каждому госстраховцу за вклад в наше общее дело — защиту благосостояния россиян, и нашим клиентам – за доверие к компании со столетней историей», — подчеркнул Геннадий Гальперин.
В год 100-летия «Росгосстраха»коллектив компании был удостоен Почетной грамоты Правительства Москвы за большой вклад в развитие страхового дела, десятки сотрудников компании поощреныпочетнойграмотой Правительства Москвы,благодарностью и благодарственными письмами Мэра Москвы.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».
На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания. www.RGS.ru
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