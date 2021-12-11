Covid-19

Темпы распространения коронавируса в Волгоградской области снижаются с каждым днем

Covid-19 11.12.2021 12:22
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11.12.2021 12:22


В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 400 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе. Это минимальный показатель за последние недели. Ситуация со смертностью в регионе остается напряженной. Так, стало известно еще о 34 умерших от этой инфекции. Всего в регионе уже 4974 человека стали жертвами коронавируса.
Накануне сообщалось о том, что Волгоградская область вошла в число 12 регионов России, где ситуация с коронавирусом улучшилась. Эту тенденцию отметили в правительстве РФ. Теперь регион находится не в красной зоне, а в оранжевой.




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