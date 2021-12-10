Под Волгоградом логиста торговой сети оштрафовали за субпродукты с вирусом

Общество 10.12.2021 11:55
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10.12.2021 11:55
Руководитель службы товародвижения в торговой организации в Волгоградской области оштрафован за нарушение санитарно-ветеринарного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской природоохранной прокуратуре, должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) с назначением штрафа в размере 10 000 рублей.
Установлено, что должностным лицом торговой организации в федеральную государственную информационную систему "Меркурий" были внесены ложные сведения о реализации мясной продукции, которая фактически хранилась на складе в магазине и содержала генетический материал вируса африканской чумы свиней.
Как уже сообщало информагентство, в октябре текущего года объявлялся карантин по АЧС в Городищенском районе, где в логистическом центре крупной сети супермаркетов были обнаружены инфицированные продукты свиноводства. Зараженные АЧС замороженные свиные печень и сердце были обнаружены в холодильной камере №1 на улице Промышленная, 10 в рабочем поселке Ерзовка в Городищенском районе.
Напомним, совсем недавно очаги АЧС обнаружили в холодильных камерах на складах гипермаркетов по улице Космонавтов, 30 в Волгограде и проспекту им. Ленина, 313 в Волжском. А также в холодильных камерах по адресам 40 лет Победы, 69А и Химиков,1А, где расположены супермаркеты. Весь инфицированный товар изъят для уничтожения. На территории очага проведено обеззараживание.
В областном комитете ветеринарии ранее отмечали, что вирус АЧС не представляет опасность для человека, однако важно выявлять зараженную им продукцию, чтобы не допустить распространения инфекции, попадания мяса или его отходов в хозяйства, где содержатся свиньи.
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