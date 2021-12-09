Назначен новый директор природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»





Коллективу природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в ближайшее время представят нового директора учреждения – им назначен Александр Федюнин. Он займет кресло Натальи Лопанцевой, с которой расторгли трудовой договор две недели назад, сообщает ИА «Высота 102».

Александр Александрович Федюнин родился в 1951 году. Окончил Волгоградский политехнический институт и Поволжский социально-политический институт. С 1992 по 1997 год Александр Федюнин работал заместителем главы администрации - начальником отдела капитального строительства администрации Кировского района Волгограда.

С 1997 по 2010 год являлся заместителем Главы Администрации Волгоградской области – управляющим делами Администрации Волгоградской области. Несколько месяцев он пробыл вице-мэром Волгограда, после чего вернулся в региональную администрацию в должности вице-губернатора и курировал работу аппарата. Он подал в отставку в феврале 2016 года. Многочисленные коллеги характеризовали Александра Федюнина как человека с железной волей и высочайшим уровнем дисциплины.