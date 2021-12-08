Коронавирус сдает позиции в Волгоградской области

Covid-19 08.12.2021 12:24
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08.12.2021 12:24
Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает стремительно снижаться – за сутки инфекцией заразились 407 жителей, что на 14 человек меньше, чем днём ранее. При этом число заболевших почти в два раза меньше, чем выздоровевших – отрицательный тест после болезни получили 805 пациентов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб.
Уровень смертности, тем не менее, остается прежним: за сутки от осложнений COVID-19 скончались 37 человек. Всего от последствий инфекции умерли 4867 жителей Волгоградской области.
Напомним, на состоявшемся заседании оперативного штаба Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров заявил о снижении ежедневной заболеваемости на 15% и уменьшении числа госпитализированных в два раза. Однако пока власти не готовы пойти на смягчение или отмену антиковидных мер.
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