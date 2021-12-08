Коронавирус сдает позиции в Волгоградской области





Ежедневная заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области продолжает стремительно снижаться – за сутки инфекцией заразились 407 жителей, что на 14 человек меньше, чем днём ранее. При этом число заболевших почти в два раза меньше, чем выздоровевших – отрицательный тест после болезни получили 805 пациентов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Уровень смертности, тем не менее, остается прежним: за сутки от осложнений COVID-19 скончались 37 человек. Всего от последствий инфекции умерли 4867 жителей Волгоградской области.