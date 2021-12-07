Общество

На каждого пять минут: суды в Волгоградской области «пачками» штрафуют безмасочников

Общество 07.12.2021 19:41
0
07.12.2021 19:41


Районные и городские суды в Волгоградской области ежедневно выносят сотни постановлений о привлечении к ответственности жителей и организаций региона, уличенных в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на анализ картотеки дел и судебных постановлений, основное нарушение, которое вменяют жителям, это появление без масок в общественных местах. Процесс этот поставлен на поток. Так, только сегодня в Волжском городском суде одним судьей было рассмотрено 29 административных дел, причем на каждого гражданина отводилось всего по пять минут. Кроме того, рассмотрение административных протоколов на двух человек назначалось в одно и то же время.
Примерно такое  же количество административных дел было рассмотрено сегодня и в Центральном районном суде. Здесь на каждое дело, то бишь человека отводилось уже больше времени – по 10 минут. Такая же скорость рассмотрения дел наблюдалась и в Урюпинском, и в Михайловском судах. В столице российской провинции были вынесены постановления по пяти нарушителям, в Михайловском – по 13. 
Напомним, наказание по ст. 20.6.1. ч.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Чаще всего безмасочникам назначают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 1 тысячи рублей. Всего, по данным регионального оперштаба, в Волгоградской области еженедельно составляется от 500 до 700 административных протоколов по данной статье в отношении как физических, так и юридических лиц. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
07.12.2021 18:23
Общество 07.12.2021 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2021 15:35
Общество 07.12.2021 15:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2021 12:32
Общество 07.12.2021 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2021 12:19
Общество 07.12.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.12.2021 10:30
Общество 07.12.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.12.2021 08:44
Общество 07.12.2021 08:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.12.2021 07:43
Общество 07.12.2021 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 17:24
Общество 06.12.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 17:24
Общество 06.12.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 16:43
Общество 06.12.2021 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 16:16
Общество 06.12.2021 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 15:45
Общество 06.12.2021 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 09:50
Общество 06.12.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.12.2021 09:00
Общество 06.12.2021 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.12.2021 08:45
Общество 06.12.2021 08:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:41
На каждого пять минут: суды в Волгоградской области «пачками» штрафуют безмасочниковСмотреть фотографии
18:23
Новые волгоградские кладбища утонули в грязи из-за отсутствия дорогСмотреть фотографии
17:11
«Был взрыв и пламя»: в Волгограде жильцы пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
На полках волгоградских магазинов появилась молочка с QR-кодомСмотреть фотографии
15:58
Волгоградские аграрии перевыполнили план по экспорту зернаСмотреть фотографии
15:35
ЦИК РФ предложила оставить Виктора Черячукина главой облизбиркома на второй срокСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде 78-летняя женщина пострадала при взрыве газовой колонкиСмотреть фотографии
14:13
Банк «Открытие» в седьмой раз проведет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
13:30
Легковушка вспыхнула после столкновения с деревом в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
Разъяренный пьяный водитель протаранил АЗС под Волгоградом и уснулСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Список жертв коронавируса в Волгоградской области вырос до 4830 человекСмотреть фотографии
12:19
Волгоградские водители бастовали против агрегатора таксиСмотреть фотографии
11:30
ДТП перед мостом через Волжскую ГЭС попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
Письма налоговой проигнорировали 18% жителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
57-летний житель Волгоградской области погиб под колесами «УАЗа»Смотреть фотографии
10:52
Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавирусаСмотреть фотографии
10:45
Юная мошенница из Волгограда оставила 13 клиентов без денег и одеждыСмотреть фотографии
10:30
РУСАЛ запускает десятый благотворительный Новогодний марафонСмотреть фотографии
10:29
Росстат вдохновил данными о росте доходов жителей Волгоградской области на 5 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:52
Нефтяную компанию в Волгоградской области привлекли за «лисий хвост»Смотреть фотографии
09:42
Первая продольная в Волгограде встала в огромной пробке из-за ДТП с троллейбусомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Лофт-пространство «Фабрика»: комфортная среда для бизнеса и любимое место встреч волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
Молодой мужчина погиб под Волгоградом из-за загоревшихся вещейСмотреть фотографии
08:44
Необдуманные действия при монтаже оборудования в жилом помещении могут привести к гибелиСмотреть фотографии
07:43
Волгоградская облдума закупает 500 пледовСмотреть фотографии
19:30
Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках ВолгоградаСмотреть фотографии
17:50
«Гонконгский» грипп выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:35
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»Смотреть фотографии
17:24
Многодетные годами ждут земельные участки в Заволжье Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердцаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 