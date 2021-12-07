



Районные и городские суды в Волгоградской области ежедневно выносят сотни постановлений о привлечении к ответственности жителей и организаций региона, уличенных в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на анализ картотеки дел и судебных постановлений, основное нарушение, которое вменяют жителям, это появление без масок в общественных местах. Процесс этот поставлен на поток. Так, только сегодня в Волжском городском суде одним судьей было рассмотрено 29 административных дел, причем на каждого гражданина отводилось всего по пять минут. Кроме того, рассмотрение административных протоколов на двух человек назначалось в одно и то же время.

Примерно такое же количество административных дел было рассмотрено сегодня и в Центральном районном суде. Здесь на каждое дело, то бишь человека отводилось уже больше времени – по 10 минут. Такая же скорость рассмотрения дел наблюдалась и в Урюпинском, и в Михайловском судах. В столице российской провинции были вынесены постановления по пяти нарушителям, в Михайловском – по 13.

Напомним, наказание по ст. 20.6.1. ч.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Чаще всего безмасочникам назначают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 1 тысячи рублей. Всего, по данным регионального оперштаба, в Волгоградской области еженедельно составляется от 500 до 700 административных протоколов по данной статье в отношении как физических, так и юридических лиц.