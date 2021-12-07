Общество

Список жертв коронавируса в Волгоградской области вырос до 4830 человек

Общество 07.12.2021 12:32
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07.12.2021 12:32


В Волгоградской области еще 35 человек скончались от коронавируса. Таковы, сообщает ИА «Высота 102», печальные итоги прошедшего дня. Всего, пояснили в федеральном оперативном штабе, в регионе уже 4830 человек умерли от COVID-19. Также стало известно еще о 421 заболевшем коронавирусом. Это меньше, чем фиксировалось за последние дни. Однако смертность от коронавируса в регионе остается примерно на одном высоком уровне. 

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