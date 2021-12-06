Общество 06.12.2021 15:45
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06.12.2021 15:45
Новоаннинский районный суд обязал Филоновскую и Панфиловскую средние школы оборудовать здания системами оповещения и управления эвакуацией при возникновении потенциальной угрозы или чрезвычайной ситуации. Администрация Новоаннинского района как учредитель обязана профинансировать данные работы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решения суда.
С иском в интересах неопределенного круга лиц в суд обратился прокурор Новоаннинского района Руслан Мусин. Обеим школам присвоена 4 категория опасности, и в нарушение требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов в помещениях нет систем оповещения.
«Отсутствие в образовательном учреждении автономной системы оповещения отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности несовершеннолетних детей, работников школы и иных лиц…, влечет нарушение их права на охрану жизни и здоровья. Непринятие мер по обеспечению безопасности учащихся, работников образовательного учреждения, создает условия для распространения терроризма, последствиями которого могут стать массовая гибель людей, уничтожение имущества», – говорится в исковых заявлениях.
Юрист Филоновской средней школы своим присутствием заседание не удостоил, однако передал, что против исковых требований учреждение не возражает. Той же позиции придерживались и представители районной администрации. Зато от Панфиловской средней школы на суд не пришел никто – причины неявки остались тайной.
Согласно решениям суда, районная администрация обязана выделить средства, а школы – установить автономные системы оповещения в течение 4 месяцев со дня вступления решений в законную силу.
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