В Волгоградской области за 10 месяцев похоронили 37897 человек





В Волгоградской области за январь-октябрь 2021 года смертность выросла на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. В этом году скончались 37897 человек, в прошлом году этот показатель был гораздо меньше – 30635 человек. Самая высокая смертность зафиксирована среди регионов ЮФО в Калмыкии и Севастополе - 126,1%.

В регионе наблюдается и снижение рождаемости. Так, за январь-октябрь 2021 года в Волгоградской области родился 16241 ребенок, а в прошлом году за этот же период – 16266 детей.Убыль населения в Волгоградской области составила в 2021 году 21656 человек. В январе-октябре 2020 года этот показатель был меньше – 14369 человек.