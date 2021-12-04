В Волгоградской области за 10 месяцев похоронили 37897 человек

Убыль населения в Волгоградской области составила в 2021 году 21656 человек. В январе-октябре 2020 года этот показатель был меньше – 14369 человек.
Общество 04.12.2021 14:21
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04.12.2021 14:21
Убыль населения в Волгоградской области составила в 2021 году 21656 человек. В январе-октябре 2020 года этот показатель был меньше – 14369 человек.
В Волгоградской области за январь-октябрь 2021 года смертность выросла на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. В этом году скончались 37897 человек, в прошлом году этот показатель был гораздо меньше – 30635 человек. Самая высокая смертность зафиксирована среди регионов ЮФО в Калмыкии и Севастополе - 126,1%.В регионе наблюдается и снижение рождаемости. Так, за январь-октябрь 2021 года в Волгоградской области родился 16241 ребенок, а в прошлом году за этот же период – 16266 детей.
Убыль населения в Волгоградской области составила в 2021 году 21656 человек. В январе-октябре 2020 года этот показатель был меньше – 14369 человек.
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