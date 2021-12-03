Волгоградская пенсионерка лишилась 4 миллионов в состоянии паники





Огромной суммы в рублях и валюте лишилась 75-летняя жительница Дзержинского района Волгограда, которая впала в панику после звонка мошенника. Как сообщили в региональном главке МВД, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и представился следователем. Он сообщил, что внук женщины попал в ДТП, а чтобы его не привлекли к уголовной ответственности нужны деньги. Женщина собрала наличность, вышла в подъезд и отдала сбережения в размере 20 тысяч евро, 30 тысяч долларов США, 200 тысяч рублей прибывшему курьеру. Пенсионерка связалась с внуком только через несколько часов после звонка. Родственник сообщил, что в ДТП не попадал. Волгоградка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Злоумышленника ищут.



