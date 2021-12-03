Общество 03.12.2021 12:38
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03.12.2021 12:38
Завершился региональный этап Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей, организованный Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Эксперты выбрали 90 проектов и 220 молодых предпринимателей из 28 регионов, которым направлены приглашения для участия в финальном этапе конкурса. С 5 по 8 декабря 2021 года лучшие вузовские команды соберутся в Инновационном центре «Сколково», чтобы представить свои бизнес-проекты инвесторам и членам жюри.
Более 2500 человек подали заявки на участие в региональном этапе. В общей сложности среди участников конкурса 833 команды из 212 образовательных организаций. Наибольшее количество вузов-участников относятся к следующим федеральным округам: Центральному (67), Приволжскому (44), Северо-западному (33) и Сибирскому (25).
Около 1300 студентов и аспирантов стали участниками онлайн предакселератора.
Наиболее популярные направления проектов, которые будут участвовать в финале конкурса, — цифровые технологии, экология и сельское хозяйство, медицина, транспорт и др.
«Особенность Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в том, что нам удалось создать межвузовское пространство, в котором огромное количество студентов из разных регионов страны смогли получить одну из лучших акселерационных программ, а команды финалистов смогут рассчитывать еще и на поддержку от бизнеса, инвесторов и венчурных фондов. Мы планируем совместно с Минобрнауки и другими институтами развития продолжить работу с этими командами в следующем году, чтобы помочь им перейти от этапа MVP к созданию востребованного на рынке продукта, подать заявку на резиденство в региональном или университетском технопарке, или у нас в Сколково» , — комментирует вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.
Например, команда Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники представила проект Scanfooter. Задача разработки — реконструировать формы стопы человека по видеопотоку, причем точность 3D-моделей составляет более 98%.
Команда МГТУ имени Н.Э. Баумана со стартапом EcoLoving планирует заняться производством и обслуживанием аппаратов по раздельному сбору мусора. Сейчас у команды уже готова система распознавания объектов и построена микросервисная архитектура.
Медицинский проект БиоТехПлазма организован участниками из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Стартап, который разрабатывает устройства для модификации и обработки поверхности полимерных материалов, получил пробные образцы для обработки, создал технический прототип и произвел успешное тестирование решения.
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