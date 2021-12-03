



В парке «Победа» напротив стадиона «Волгоград Арена» установили 22-метровую елку. Как сообщает ИА «Высота 102», ее еще не успели нарядить в новогоднее убранство. Такую высокую ель здесь ставят впервые. В прошлом году она стояла на нижней террасе Центральной набережной.

Напомним, первый новогодний арт-объект установили в Волгограде 22 ноября. Шароель появилась на площади перед культурно-досуговым комплексом «21 век» в Дзержинском районе Волгограда.