В селе под Волгоградом объявили карантин из-за бешеной лисицы

Общество 01.12.2021 14:02
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01.12.2021 14:02
Карантин по бешенству сроком на два месяца объявлен в селе Давыдовка Дубовского района Волгоградской области. Ограничения введены из-за забежавшей во двор частного дома больной лисицы, сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете ветеринарии.
В течение 60 дней на подкарантинной территории запрещены лечение больных теплокровных животных, посещение двора частного дома посторонними людьми, ввоз и вывоз восприимчивых животных с истекшим сроком действия вакцины от бешенства. Не разрешается перемещение животных и снятие шкур. В селе временно отменяются ярмарки и выставки с участием животных, а также отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.
Напомним, за 10 месяцев 2021 года в Волгоградской области было зарегистрировано 62 случая заболевания бешенством, 35 из которых среди домашних плотоядных животных, 17 – среди скота и 10 – среди диких зверей. Обстановку с распространением бешенства в Волгоградской области территориальное управление Россельхознадзора характеризует как напряженную.
Фото: UrosPoteko, ru.depositphotos.com.
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