Города в Волгоградской области завалило снегом





О сильном налипании мокрого снега на провода и ветки деревьев предупредило жителей Волгоградской области региональное ГУ МЧС России. По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, снегопад в отдельных районах ожидается до конца суток 1 декабря.

На утро текущего дня снег выпал уже в нескольких центральных районах Волгоградской области, в частности, во Фроловском, Михайловском, Котовском, Серафимовичском, Клетском, Кумылженском и других. По прогнозу погодного сервиса Ventusky, снегопад продолжится до середины дня. Жителям областного центра ожидать снегопада не приходится: метеорологи обещают небольшой дождь в течение дня.

Фото: Сейчас | Фролово, ВКонтакте.