Города в Волгоградской области завалило снегом

Общество 01.12.2021 09:21
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01.12.2021 09:21
О сильном налипании мокрого снега на провода и ветки деревьев предупредило жителей Волгоградской области региональное ГУ МЧС России. По данным синоптиков Волгоградского ЦГМС, снегопад в отдельных районах ожидается до конца суток 1 декабря.
На утро текущего дня снег выпал уже в нескольких центральных районах Волгоградской области, в частности, во Фроловском, Михайловском, Котовском, Серафимовичском, Клетском, Кумылженском и других. По прогнозу погодного сервиса Ventusky, снегопад продолжится до середины дня. Жителям областного центра ожидать снегопада не приходится: метеорологи обещают небольшой дождь в течение дня.
Фото: Сейчас | Фролово, ВКонтакте.
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