Общество

В Волгограде зампрокурора разберется с рейдерским захватом домов

Общество 30.11.2021 13:55
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30.11.2021 13:55


Заместитель прокурора Волгоградской области Владимир Мосин 1 декабря 2021 года проведет личный прием граждан в прокуратуре Центрального района Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прием состоится с 9:30 до 11:00 в прокуратуре Центрального района Волгограда (пр.Ленина, 29) по вопросам смены управляющих организаций без ведома жильцов многоквартирных домов.
Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках заявление с указанием основных доводов; в случае, если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или иные органы государственной власти – приобщить к заявлению копии ответов.
Заявителю при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц – доверенность, уточнили в прокуратуре.

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