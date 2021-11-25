Рыбу с бактериями и паразитами продавали в Волгоградской области

Общество 25.11.2021 10:25
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25.11.2021 10:25
Опасную для здоровья рыбу и морепродукты обнаружили в Волгоградской области сотрудники Роспотребнадзора. Как сообщили в территориальном управлении ведомства, в ходе контроля за качеством и безопасностью рыбной продукции с начала года были отобраны более 360 проб. Исследования показали, что в 2,7% случаев они не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Производителями опасной рыбы оказались не только местные производители, но и иногородние. В данном случае информация о неудовлетворительных результатах исследованной рыбы и рыбной продукции была направлена в их территориальные органы Роспотребнадзора для принятия необходимых мер к производителям.
На территории Волгоградской области по результатам контрольно-надзорных мероприятий проверки качества продукции выписано штрафов на общую сумму 100 тысяч рублей.
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