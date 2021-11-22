



Спецтехника ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» готовится выйти на расчистку дорог в регионе после неутешительного прогноза синоптиков. Так, согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ночь с 22 на 23 ноября в Волгоградской области ожидается снегопад при перепадах температуры воздуха от +3 до -4 градусов по Цельсию. Такая погода сохранится и весь следующий день, при этом видимость во время осадков может снизиться до 100 м.

В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами подрядные организации готовы задействовать 224 единицы дорожной техники. В случае нештатных ситуаций на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 726044 центральный офис; 8 (8442) 968625 (филиал в г.Волгограде).



