В Волгограде установили первую новогоднюю елку

Общество 22.11.2021 16:04
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22.11.2021 16:04
Трехметровая ель с шарами вместо веток появилась на площади перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской в Дзержинском районе. В прошлом году праздничный арт-объект украшал островок на пересечении проспекта Жукова и ул. Хорошева, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
В Дзержинский район необычная конструкция «переехала» из центра города. К слову, оригинальная елка используется для украшения областного центра уже четвертый год.
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