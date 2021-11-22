В Волгограде установили первую новогоднюю елку





Трехметровая ель с шарами вместо веток появилась на площади перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской в Дзержинском районе. В прошлом году праздничный арт-объект украшал островок на пересечении проспекта Жукова и ул. Хорошева, пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

В Дзержинский район необычная конструкция «переехала» из центра города. К слову, оригинальная елка используется для украшения областного центра уже четвертый год.



