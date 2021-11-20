Covid-19 20.11.2021 18:21
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20.11.2021 18:21
Центральный районный суд Волгограда обязал ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ» выплатить по 50 тысяч рублей морального вреда жене и дочери умершего от COVID-19 фельдшера скорой помощи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, женщины требовали с больницы и комитета по управлению госимуществом Волгоградской области по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть близкого человека.
В суде установлено, что погибший работал фельдшером скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Иловлинская центральная районная больница». Он выезжал по вызовам, оказывал неотложную медицинскую помощь пациентам, в том числе больным коронавирусом. В результате мужчина заразился сам, он пять суток находился на ИВЛ и умер. Его жена и дочь подали в суд на работодателя, который, по их мнению, виновен в случившемся.
Рассмотрев материалы дела и изучив доводы сторон суд установил, что смерть фельдшера наступила от профессионального заболевания, полученного им в период работы в ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ», в том числе по вине работодателя вследствие несоблюдения им требований отраслевых нормативно-правовых актов и федерального законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в части обеспечения безопасности условий труда. Так, работодатель не смог предоставить суду сведения об обеспечении фельдшера достаточным количеством средств индивидуальной защиты с учетом его неоднократных выездов. Речь идет о респираторах соответствующего класса защиты, противочумными костюмами или одноразовыми халатами, бахилами и перчатками.
В то же время, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, суд постановил взыскать с больницы в пользу каждого из истцов по 50 тысяч рублей. В части требования к комитету по управлению госимуществом Волгоградской области было отказано по причине того, что облкомимущество не является распорядителем бюджетных средств по ведомственной принадлежности медицинского учреждения.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Отметим, что ранее компенсацию морального вреда с ГБУЗ «Иловлинская центральная районная больница» взыскали родственники водителя скорой помощи, который также скончался от COVID-19. В апреле текущего года решением Ворошиловского районного суда в пользу жены и сына погибшего, а также его нетрудоспособной матери взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу каждого.
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