Общество 19.11.2021 10:36 Новости компаний
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19.11.2021 10:36 Новости компаний
В Волгограде состоялась акция благотворительной программы «Мир без слез». В рамках проекта ВТБ передал Волгоградской областной детской клинической больнице инкубатор для отделения реанимации и интенсивной терапии и назальный педиатрический аппарат для замещения и поддержки функции дыхания недоношенных детей Волгоградскому областному перинатальному центру №2.
«ВТБ работает в Волгоградской области в 1998 года, всесторонне участвуя в развитии региона, в том числе в социальной сфере. Сегодняшняя акция стала четвертой в регионе за годы существования программы «Мир без слез». Необходимое оборудование получили два детских государственных медицинских учреждения. Мы верим, что вносим вклад в развитие детского здравоохранения области и, таким образом, в будущее нашей страны в целом. Надеемся, эти аппараты помогут врачам спасти как можно больше маленьких пациентов», — отметил Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.
Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна». Его цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, помощь государственным больницам в предоставлении качественных медицинских услуг в любой части страны. В рамках проекта приобретается медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для детских государственных медицинских учреждений по всей стране. За это время помощь от ВТБ получили более 150 больниц в 76 регионах России.
По традиции для пациентов больниц проходят праздники, ставшие неотъемлемой частью программы «Мир без слез». В настоящее время с целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники перенесены в онлайн формат. В прямом эфире инстаграма @mirbezslez юным пользователям по всей стране была доступна возможность пообщаться с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Телегерои ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.
В этом году в программе «Мир без слез» принимают участие 27 больниц из 22 населенных пунктов, в числе которых, помимо Волгограда — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Салехард, Ярославль, Шахты, Кемерово, Череповец, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, а также село Курумкан (Республика Бурятия).
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